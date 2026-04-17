Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:03, 17 апреля 2026

Названы способы сделать секс поле 60 лет лучшим в жизни

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Карен Бигман и сексотерапевт Тэмми Нельсон считают, что с возрастом интимная жизнь становится более осознанной и гармоничной. Способ заняться лучшим в жизни сексом после 60 лет они подсказали изданию Self.com.

Бигман утверждает, что после 60 лет ее интимная жизнь стала насыщеннее и интереснее, чем в молодости. По ее мнению, важную роль в этом сыграло то, что появилось больше опыта, понимания своих желаний и смелости откровенно говорить с партнером.

При этом она подчеркнула, что для хорошего секса необходимо учитывать возрастные ограничения. Например, не получится обойтись без интимной смазки и терпения, так как спонтанное желание возникает намного реже.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Нельсон добавила, что ключевое значение имеет эмоциональная связь и отсутствие спешки. «Лучший секс в зрелом возрасте — это не про скорость, а про качество и близость», — отмечает она. Секретом хорошего секса после 60 специалисты назвали расслабленность и доверие.

Ранее сексолог Ольга Василенко дала мужчинам три совета для доведения партнерши до оргазма. Она призвала думать в постели не только о своем удовольствии, уделять внимание клитору и не торопиться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт срок введения 20-го пакета санкций против России

    Захарова оценила идею заменить русский мат украинским

    МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей дронов

    Названы способы сделать секс поле 60 лет лучшим в жизни

    Трамп высказался о возобновлении ударов по Ирану

    Загадочный кусок льда упал с неба и пробил крышу жилого дома

    Сбежавший из части военный после задержания зарезал конвоира в Петербурге

    В Николаеве после удара по ВСУ заметили грузовики с надписью «груз 200»

    Назван замедляющий возрастное ухудшение памяти у женщин фактор

    Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok