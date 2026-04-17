15:10, 17 апреля 2026Экономика

Незнакомцы скинулись по 100 рублей и закрыли россиянке ипотеку

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Zastolskiy Victor / Shutterstock / Fotodom

Незнакомцы скинулись и помогли россиянке закрыть ипотеку. В своем видео в Instagram (владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) женщина попросила зрителей отправить ей по 100 рублей.

Россиянка с ником @krisstina_kiva записала видео и предложила подписчикам скинуться по 100 рублей, отметив, что эта сумма меньше стоимости чашки кофе. Однако ее семье, возможно, даже столь незначительное вложение поможет закрыть долг по ипотеке, который достигал 1,6 миллиона рублей. Женщина подсчитала, что если 16 тысяч человек откликнутся на ее предложение, ей удастся избавиться от кредитного бремени.

В результате у россиянки получилось собрать необходимые средства меньше чем за сутки. Видео завирусилось, и неравнодушные зрители отправили семье с двумя детьми более 800 тысяч рублей. Остаток денег супруги добавили самостоятельно и погасили ипотеку, отчитавшись об этом подписчикам еще в одном ролике.

«Я не могу передать, насколько я благодарна всем вам. Когда человек человечится — это прекрасно!» — заявила блогер.

Ранее жительница Крыма объявила голодовку из-за обмана застройщика.

