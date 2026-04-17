Незнакомцы скинулись по 100 рублей и закрыли россиянке ипотеку

Россияне скинулись по 100 рублей и помогли блогеру закрыть ипотеку

Незнакомцы скинулись и помогли россиянке закрыть ипотеку. В своем видео в Instagram (владелец — компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) женщина попросила зрителей отправить ей по 100 рублей.

Россиянка с ником @krisstina_kiva записала видео и предложила подписчикам скинуться по 100 рублей, отметив, что эта сумма меньше стоимости чашки кофе. Однако ее семье, возможно, даже столь незначительное вложение поможет закрыть долг по ипотеке, который достигал 1,6 миллиона рублей. Женщина подсчитала, что если 16 тысяч человек откликнутся на ее предложение, ей удастся избавиться от кредитного бремени.

В результате у россиянки получилось собрать необходимые средства меньше чем за сутки. Видео завирусилось, и неравнодушные зрители отправили семье с двумя детьми более 800 тысяч рублей. Остаток денег супруги добавили самостоятельно и погасили ипотеку, отчитавшись об этом подписчикам еще в одном ролике.

«Я не могу передать, насколько я благодарна всем вам. Когда человек человечится — это прекрасно!» — заявила блогер.

Ранее жительница Крыма объявила голодовку из-за обмана застройщика.

