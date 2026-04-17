19:41, 17 апреля 2026

Основатель наркокартеля «ХимПром» объявился в Мексике

Суд Москвы заочно арестовал лидеров ОПГ «ХимПром» Буркина и египтянина Авада
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Arkadij Schell / Reuters

Тверской суд Москвы по требованию МВД санкционировал заочный арест основателя ОПГ «ХимПром» Егора Буркина и двух его ближайших сообщников: москвича Александра Шереметьева и гражданина Египта Ахмеда Авада (Адам). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На основании заочного ареста их объявят в международный розыск. По данным российских правоохранителей, они занимались производством и распространением синтетических наркотиков, а затем создали в России и на Украине кол-центры для дистанционных махинаций, часть доходов члены наркокартеля отправляли на финансирование ВСУ. В Москве, как считают в МВД, действовали три группы обзвона, которые убеждали людей инвестировать деньги в криптовалюту, а затем похищали средства. От действий мошенников пострадали граждане 20 стран, но из-за проблем в международно-правовом сотрудничестве установлены лишь потерпевшие из числа россиян, потерявшие 28 миллионов рублей.

По данным МВД России, уроженец Стерлитамака (Башкирия) Буркин в 2016 году переехал на Украину, где получил паспорт на имя Егора Левченко. Депутаты Верховной Рады оказывали ему поддержку и покровительство. Часть из них вошли в состав ОПГ. Позже Буркин, по оперативным данным, объявился в Мексике, откуда продолжает руководить своим криминальным бизнесом по всему миру.

ОПГ действует с 2014 года. В нее входят около тысячи человек.

