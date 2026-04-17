13:37, 17 апреля 2026Россия

Появились подробности о последствиях атаки ВСУ на морской терминал на юге России

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Туапсе вторые сутки тушат пожар на морском терминале, возникший после атаки ВСУ в ночь на 16 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«К ликвидации возгорания, возникшего в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля, привлекают 177 человек и 56 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, специалисты Роспотребнадзора не выявили превышений загрязняющих веществ в воздухе.

Украинские войска атаковали Туапсе в ночь на 16 апреля. Жертвами стали 14-летняя девочка и взрослая девушка, еще семь человек пострадали. К врачам обратились мужчина, ребенок и три женщины, одну из которых госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

