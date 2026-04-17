Появилось видео с уничтожением десятка нацеленных вглубь России тяжелых дронов ВСУ

Центр «Рубикон» опубликовал видео сбития дронов ВСУ, нацеленных вглубь России

В сети появилось видео с уничтожением десятка тяжелых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацеленных вглубь России. Ролик опубликовал центр перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Вооруженных сил России в Telegram.

На кадрах, снятых от первого лица, видно, как средства противовоздушной обороны (ПВО) вплотную подлетают к беспилотникам противника, после чего запись прерывается.

Судя по ролику, расчетами центра сбиты два дрона типа E-300 Enterprise, пять FP-2 и три R-1. Информация о районах, где были сбиты аппараты, и возможных последствиях на земле не приводится.

Ранее ВСУ впервые использовали беспилотники дальнего действия, оснащенные артиллерийскими кассетными снарядами, для ударов по России. Как выяснилось, оборудованные американским снарядом M864 калибра 155 миллиметров дроны использовались в ходе массированной атаки на Ленобласть в марте. Согласно информации из открытых источников, он весит почти 50 килограммов и содержит 72 суббоеприпаса весом от 208 до 213 граммов.