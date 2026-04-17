08:27, 17 апреля 2026Россия

Раскрыта возможная причина отсутствия Хегсета на встречах по Украине

Политолог Дудаков: США поэтапно сокращают поддержку Украины в рамках «Рамштайна»
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Nathan Howard / Reuters

Отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета в контактной группе по Украине может говорить о сигнале, который Вашингтон посылает сторонам конфликта. Такую возможную причину происходящего раскрыл политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с aif.ru.

По его словам, США поэтапно сокращают участие в работе контактной группы по поддержке Украины в рамках «Рамштайна». Американский министр войны начал пропускать встречи объединения еще с 2025 года, кроме того, госсекретарь США Марко Рубио тоже не принимает в них участия.

«В целом администрация [главы Белого дома Дональда] Трампа всячески показывает, что ей этим неинтересно заниматься. Сейчас уже в основном европейские вооружения поступают на Украину. Команда Трампа уже отстранилась от украинского конфликта и переключилась на другие направления», — выразил мнение Дудаков.

Хегсет также может игнорировать контактную группу по Украине из-за событий в Иране, добавил эксперт. В Вашингтоне идут активные обсуждения о его отставке.

В марте шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соедтиненные Штаты должны использовать свои боеприпасы, а не посылать их на Украину.

    Последние новости

    Названа неожиданная причина поражения Орбана

    В США призвали остановить Трампа любой ценой

    Популярные способы угадать размер пениса мужчины до первого секса оценили

    Раскрыта возможная причина отсутствия Хегсета на встречах по Украине

    Заградотряды не дали отступить подразделениям ВСУ под Харьковом

    Трамп назвал один конфликт вынужденным «маленьким путешествием» США

    Массовый сход лавин предрекли российскому региону

    Власти обратились к россиянам из-за розыска расстрелявшего полицейских преступника

    Сыщики нашли автомобиль расстрелявшего полицейских преступника

    Байкер из знаменитого мотоклуба заставил жену заниматься сексом с незнакомцами из сети

    Все новости
