Раскрыта возможная причина отсутствия Хегсета на встречах по Украине

Политолог Дудаков: США поэтапно сокращают поддержку Украины в рамках «Рамштайна»

Отсутствие главы Пентагона Пита Хегсета в контактной группе по Украине может говорить о сигнале, который Вашингтон посылает сторонам конфликта. Такую возможную причину происходящего раскрыл политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с aif.ru.

По его словам, США поэтапно сокращают участие в работе контактной группы по поддержке Украины в рамках «Рамштайна». Американский министр войны начал пропускать встречи объединения еще с 2025 года, кроме того, госсекретарь США Марко Рубио тоже не принимает в них участия.

«В целом администрация [главы Белого дома Дональда] Трампа всячески показывает, что ей этим неинтересно заниматься. Сейчас уже в основном европейские вооружения поступают на Украину. Команда Трампа уже отстранилась от украинского конфликта и переключилась на другие направления», — выразил мнение Дудаков.

Хегсет также может игнорировать контактную группу по Украине из-за событий в Иране, добавил эксперт. В Вашингтоне идут активные обсуждения о его отставке.

В марте шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соедтиненные Штаты должны использовать свои боеприпасы, а не посылать их на Украину.