Россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за хлама

Адвокат Кудерко: Россияне рискуют лишиться дачи из-за мусора на участке

Россияне рискуют лишиться дачи за неубранный хлам и некошеную траву на участке. О наказании за мусор на садовых владениях предупредила адвокат Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Юрист напомнила, что с сентября 2025 года действуют новые правила — если мусором занято более половины участка в течение года, это признают серьезным нарушением. С момента фиксации проблемы собственнику дают год на ее устранение.

«Первые три года после покупки участка — срок на освоение, в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок», — рассказала Кудерко.

В основном нарушение подразумевает штрафы. Для обычных россиян речь идет о сумме в 20 тысяч рублей или от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, а для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Если после штрафа владелец так и не наведет порядок на даче, участок могут изъять через суд, продать с торгов и вернуть бывшему собственнику выручку за вычетом расходов, заключила адвокат.

