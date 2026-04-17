08:55, 17 апреля 2026

Россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за хлама

Адвокат Кудерко: Россияне рискуют лишиться дачи из-за мусора на участке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Россияне рискуют лишиться дачи за неубранный хлам и некошеную траву на участке. О наказании за мусор на садовых владениях предупредила адвокат Елена Кудерко, пишет «Прайм».

Юрист напомнила, что с сентября 2025 года действуют новые правила — если мусором занято более половины участка в течение года, это признают серьезным нарушением. С момента фиксации проблемы собственнику дают год на ее устранение.

«Первые три года после покупки участка — срок на освоение, в этот период признаки неиспользования не применяются. При систематическом игнорировании предписаний Земельный кодекс позволяет изъять участок», — рассказала Кудерко.

В основном нарушение подразумевает штрафы. Для обычных россиян речь идет о сумме в 20 тысяч рублей или от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, а для юрлиц — до 700 тысяч рублей. Если после штрафа владелец так и не наведет порядок на даче, участок могут изъять через суд, продать с торгов и вернуть бывшему собственнику выручку за вычетом расходов, заключила адвокат.

Ранее россиянам рассказали, что весна — лучшее время для покупки дачи. В этот сезон проще всего увидеть скрытые недостатки участка.

    Последние новости

    Названа неожиданная причина поражения Орбана

    Мужчина с тремя женами назвал проверку его семейного положения их ответственностью

    Россиянин описал службу в Дании словами «девушки делят душ и сон с мужиками»

    Трампа предупредили о высокой цене блокады Ормузского пролива

    Поставки нефти из России морем упадут до минимума

    Москвичей предупредили о резком изменении погоды

    Перечислены недостатки смартфонов Samsung

    Мария Шарапова показала архивные фото из детства

    Росияне бросились скупать один корейский продукт

    Россиян предупредили о риске лишиться дачи из-за хлама

    Все новости
