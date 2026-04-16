Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16 апреля 2026

Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Выбирать дачу лучше всего весной, потому что именно в это время получится оценить все нюансы территории. Лучший сезон для покупки загородного участка назвала россиянам земельный эксперт, юрист Ольга Аракчеева в беседе с газетой «Взгляд».

«Именно весенний период дает покупателю важное преимущество: возможность увидеть реальные особенности участка, которые в другое время могут быть скрыты», — подчеркнула специалистка. Желающие обзавестись дачей могут оценить наличие подтоплений, обратить внимание на места застоя воды и скорость впитывания влаги.

Однако, если привлечь к выбору участка профессионалов, качественный и безопасный объект получится купить в любое время года, отметила Аракчеева.

Ранее россиянам рассказали, что самую дешевую дачу получится купить в диапазоне от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok