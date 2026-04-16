Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Юрист Аракчеева: Дачу лучше всего покупать весной

Выбирать дачу лучше всего весной, потому что именно в это время получится оценить все нюансы территории. Лучший сезон для покупки загородного участка назвала россиянам земельный эксперт, юрист Ольга Аракчеева в беседе с газетой «Взгляд».

«Именно весенний период дает покупателю важное преимущество: возможность увидеть реальные особенности участка, которые в другое время могут быть скрыты», — подчеркнула специалистка. Желающие обзавестись дачей могут оценить наличие подтоплений, обратить внимание на места застоя воды и скорость впитывания влаги.

Однако, если привлечь к выбору участка профессионалов, качественный и безопасный объект получится купить в любое время года, отметила Аракчеева.

Ранее россиянам рассказали, что самую дешевую дачу получится купить в диапазоне от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.