17 апреля 2026

Сбежавший из части военный после задержания зарезал конвоира в Петербурге

СК РФ: Сбежавший из части военный после задержания зарезал конвоира в Петербурге
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Задержанный в Петрозаводсвке за побег из военной части военный зарезал конвоира в Санкт-Петербурге. От полученных травм пострадавший скончался на месте, заведено уголовное дело, сообщает СК России в канале на платформе Max.

«При конвоировании задержанного в расположение части 16 апреля 2026 года около 20.00 в Петербурге он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом», — говорится в публикации.

После этого рядовой вновь попытался сбежать, но его задержади по горячим следам. Ему могут вменить вину за преступление согласно пункту б части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).

Ранее Совет Федерации одобрил проект об ужесточении наказания за дезертирство для бывших заключенных, подписавших контракт с министерством обороны. Наказание составит от 10 до 20 лет колонии.

