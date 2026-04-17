02:30, 17 апреля 2026

Снимок найденного на берегу реки предмета удивил пользователей сети

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @Woodbender37 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Woodbender37 выложил фото объемного контейнера, обнаруженного им на берегу реки в американском штате Калифорния. Другие посетители быстро догадались, что это, но удивились конструктивным особенностям предмета.

«У контейнера два внутренних металлических слоя, накрытых бетонной прокладкой, поверх которого имеется еще и внешний металлический слой. Похоже, кто-то пытался его взломать, и теперь он заполнен речным песком», — описал свою находку автор.

«Это сейф, который кто-то взломал, украв содержимое», — написал один из комментаторов. «Согласен, на это указывают наличие петель и вращающийся механизм ручки», — ответил другой. «Я и не знал, что бывают сейфы с такой толстой прослойкой бетона. Должно быть, они очень тяжелые», — предположил третий.

Другие пользователи объяснили, что бетон усложняет не только взлом сейфа, но и его физическую кражу. Кроме того, он защищает содержимое от пожаров.

Ранее странная находка на блошином рынке потрясла пользователей сети. Ей оказались два маленьких латунных предмета в форме колокольчиков с пружинными выдвижными шипами.

