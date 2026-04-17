«Сочи» выиграл у «Ростова» в стартовом матче 25-го тура РПЛ

«Сочи» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0 в стартовом матче 25-го тура РПЛ

«Сочи» выиграл у «Ростова» со счетом 1:0 в стартовом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник Кирилл Заика. Таким образом, сочинцы впервые за три года выиграли два матча подряд в чемпионате России.

Команда Игоря Осинькина по-прежнему идет последней в турнирной таблице РПЛ. В 25 матчах она набрала 15 очков, отставание от зоны стыковых матчей составляет шесть баллов. В следующем туре сочинцы встретятся у себя дома с «Крыльями Советов». Матч пройдет 21 апреля, начало в 17:30 по московскому времени.

Ростовчане продолжают находиться на десятой позиции, у желто-синих 26 очков после 25 туров. Их следующим соперником станет ЦСКА. Команды сыграют между собой 21 апреля в Москве, поединок начнется в 19:45.