15:04, 17 апреля 2026Экономика

Стоимость акций Netflix обрушилась

Акции Netflix подешевели более чем на 10 % после новостей об уходе сооснователя
Дмитрий Воронин

Фото: Mario Tama / Getty Images

Акции Netflix подешевели на премаркете более чем на 10 процентов после публикации отчета стриминга за первый квартал, а также в связи с новостями об уходе из совета директоров сооснователя Рида Хастингса, который после 29 лет работы решил сосредоточиться на благотворительности и личных проектах. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Обрушение котировок, составившее к моменту написания материала 10,59 процента, связано с тем, что слабые прогнозы на апрель-июнь не оправдали расчетов инвесторов, пишет Bloomberg.

Во втором квартале Netflix ожидает прибыль на акцию на уровне 0,78 доллара при прогнозе аналитиков Уолл-стрит в 0,84 доллара. План по квартальной выручке также оказался немного ниже прогнозировавшегося. Годовые оценки показателя компания сохранила на уровне 50,7–51,7 миллиарда долларов, хотя ожидалось их повышение.

В России с 2025 года доступен формат заключения внебиржевых сделок по иностранным заблокированным акциям, запущенный Мосбиржей. Задействованные в нем бумаги, в число которых входят и акции Netflix, хотя формально и принадлежат владельцам, остаются заблокированными в иностранных депозитариях и не могут перемещаться. Механизм позволяет лишь зафиксировать права на эти активы и оценить их стоимость в российской юрисдикции.

