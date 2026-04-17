Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:49, 17 апреля 2026Мир

Трамп высказался о возобновлении ударов по Ирану

Трамп: Если сделка с Ираном не состоится в ближайшее время, США возобновят удары
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время общения с журналистами перед вылетом в штат Невада рассказал, при каких условиях будут возобновлены удары по Ирану. Об этом пишет ТАСС.

Американский лидер заявил, что нанесение ударов по Ирану возобновится разу же, если сделка по урегулированию конфликта не будет совершена до истечения срока действия режима прекращения огня.

«Я бы сказал, что, если сделки не будет, бои возобновятся», — сказал Трамп в ответ на вопрос о возможности продления режима прекращения огня.

До этого в Израиле заявили о том, что в силу вступил 10-дневный режим прекращения огня в Ливане.

В свою очередь Дональд Трамп рассказал о первых за 34 года переговорах между Израилем и Ливаном на уровне своих лидеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok