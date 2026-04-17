У россиянки изъяли четверых детей после жалобы учителя

В Санкт-Петербурге у женщины изъяли четверых детей после жалобы учителя

Четверых детей изъяли у жительницы Санкт-Петербурга после жалобы неизвестного учителя. Об этом сама женщина рассказала в беседе с 78.ru.

По словам местной жительницы Оксаны, сотрудники органов нагрянули к ним в квартиру несколько дней назад во время переезда. Они, по словам россиянки, не предоставили официальных документов, но детей забрали. Сейчас четверо ребят в возрасте от 6 до 15 лет находятся в социальном центре «Прометей».

Как объяснила многодетная мать, ей сообщили, что некий учитель заявил на нее за то, что она якобы оставляет детей без присмотра.

«Мне сказали, что это со слов учительницы. Но я не считаю это правдой — у меня есть старшие дети, которые могут присмотреть за младшими», — пояснила Оксана, добавив, что в стрессовой ситуации подписала ряд документов, не ознакомившись с их содержанием, но позже отказалась от дальнейших подписей.

На данный момент женщина обратилась в полицию с заявлением о незаконном изъятии детей, рассчитывая вернуть их.

