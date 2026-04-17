Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:03, 17 апреля 2026

Ученые подключили датчики к гениталиям волонтеров и показали видео со спариванием животных

Антонина Черташ
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

В Чехии ученые провели эксперимент, в котором подключили датчики к гениталиям гетеросексуальных добровольцев и заставили их смотреть видео со спаривающимися животными. Об этом сообщает Psypost.

Исследователи из Карлова университета в Праге под руководством Люси Крейчовой отобрали 30 мужчин и 28 женщин, которым показывали 60-секундные клипы без звука с совокуплениями шимпанзе, горилл, львов, зебр, зайцев, морских свинок, волнистых попугайчиков, ящериц и кустарниковых сверчков. Ученые заставили волонтеров смотреть на спаривание животных, чтобы понять, вызывают ли характерные ритмичные движения физиологическую реакцию.

По итогам эксперимента ни у мужчин, ни у женщин просмотр видео со спариванием не привел к увеличению кровотока в области гениталий и не вызвал субъективного возбуждения — в отличие от контрольных роликов с занимающимися сексом людьми, где реакция была ярко выражена.

Эксперимент опроверг так называемую «гипотезу подготовки» (preparation hypothesis), согласно которой женский организм автоматически усиливает приток крови к гениталиям при любом визуальном сигнале, связанном с сексом, чтобы защитить ткани от травм. Авторы предполагают, что отрицательные эмоции (например, отвращение) могут блокировать рефлекс, а эволюционно у человека просто не было необходимости вырабатывать защитный механизм на спаривание с другими биологическими видами. Ученые признают, что в старых исследованиях с карликовыми шимпанзе бонобо у женщин фиксировали возбуждение, но там включали звук, который мог давать эмоциональный контекст.

Ранее сообщалось, что Университет Шеффилда в сотрудничестве с организацией Age-Friendly Sheffield провел исследование о сексуальной жизни пожилых людей и создал Хартию сексуальных прав. Исследователи пришли к заключению, что занятия сексом в домах престарелых, если пожилые люди этого хотят, следует поощрять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они по-прежнему не на коленях». Премьер Словакии усомнился в возможности ослабить Россию

    Россиянам назвали безопасное количество шашлыка

    Huawei выпустит часы со встроенными наушниками

    На Западе отреагировали на слова Медведева о БПЛА

    В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

    Ракету с космическими аппаратами для Минобороны запустили с Плесецка

    Ученые подключили датчики к гениталиям волонтеров и показали видео со спариванием животных

    В сети восхитились фигурой 48-летней россиянки на видео

    Женщина вызвала раздражение мужа-повара одной просьбой

    США начали новую операцию против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok