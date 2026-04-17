Ученые подключили датчики к гениталиям волонтеров и показали видео со спариванием животных

В Чехии ученые заставили волонтеров смотреть на спаривающихся животных

В Чехии ученые провели эксперимент, в котором подключили датчики к гениталиям гетеросексуальных добровольцев и заставили их смотреть видео со спаривающимися животными. Об этом сообщает Psypost.

Исследователи из Карлова университета в Праге под руководством Люси Крейчовой отобрали 30 мужчин и 28 женщин, которым показывали 60-секундные клипы без звука с совокуплениями шимпанзе, горилл, львов, зебр, зайцев, морских свинок, волнистых попугайчиков, ящериц и кустарниковых сверчков. Ученые заставили волонтеров смотреть на спаривание животных, чтобы понять, вызывают ли характерные ритмичные движения физиологическую реакцию.

По итогам эксперимента ни у мужчин, ни у женщин просмотр видео со спариванием не привел к увеличению кровотока в области гениталий и не вызвал субъективного возбуждения — в отличие от контрольных роликов с занимающимися сексом людьми, где реакция была ярко выражена.

Эксперимент опроверг так называемую «гипотезу подготовки» (preparation hypothesis), согласно которой женский организм автоматически усиливает приток крови к гениталиям при любом визуальном сигнале, связанном с сексом, чтобы защитить ткани от травм. Авторы предполагают, что отрицательные эмоции (например, отвращение) могут блокировать рефлекс, а эволюционно у человека просто не было необходимости вырабатывать защитный механизм на спаривание с другими биологическими видами. Ученые признают, что в старых исследованиях с карликовыми шимпанзе бонобо у женщин фиксировали возбуждение, но там включали звук, который мог давать эмоциональный контекст.

Ранее сообщалось, что Университет Шеффилда в сотрудничестве с организацией Age-Friendly Sheffield провел исследование о сексуальной жизни пожилых людей и создал Хартию сексуальных прав. Исследователи пришли к заключению, что занятия сексом в домах престарелых, если пожилые люди этого хотят, следует поощрять.