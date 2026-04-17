Расходы Евросоюза на газ из России рухнули

РИА Новости: Поставки российского газа в ЕС в феврале упали почти в два раза

По итогам февраля закупки странами Евросоюза российского газа сократились почти в два раза в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

Объем топлива, поставленного через трубопроводы, упал в 1,9 раза за год и на 24 процента за месяц, до 299,2 миллиона евро. Что касается сжиженного природного газа (СПГ), то его продажа за год упала в 1,8 раза, за месяц — на 18 процентов, до 454,1 миллиона евро. Такой объем стал минимальным с ноября 2025 года.

Между тем в марте, на фоне роста цен на энергоносители по всему миру из-за конфликта на Ближнем Востоке, доход от поставок российского газа в Европу начал расти. В частности, испанский импорт СПГ из России достиг рекордного значения в натуральном выражении. За год поставки увеличились на 123 процента.

Впрочем, несмотря на осложнение ситуации с поставками СПГ, руководство Евросоюза пока не отказывается от утвержденных в январе планов полностью запретить закупки российского СПГ с 1 января 2027 года, а газа, идущего по трубопроводам, — с 30 сентября того же года.