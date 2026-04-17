В КХЛ установили антирекорд по количеству матчей в первых двух раундах плей-офф

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) установили антирекорд по количеству матчей в первых двух раундах плей-офф. Об этом сообщает Metaratings.ru.

В первых двух раундах текущего розыгрыша Кубка Гагарина было сыграно 58 матчей. Это самый низкий показатель в истории лиги. До этого минимальное число встреч было зафиксировано в 2017, 2021 и 2022 годах. В 2021-м было сыграно 60 поединков, а в 2017-м и 2022-м — по 61 встрече.

Отмечается, что в первых двух раундах всего в одной серии до четырех побед зрители увидели шесть матчей. «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в стартовой стадии турнира со счетом 4-2. Затем уфимцы уступили «Локомотиву» (0-4).

Ранее стала известна четверка полуфиналистов Кубка Гагарина. «Авангард» сыграет с «Локомотивом», а «Ак Барс» померится силами с «Металлургом». Омичи и ярославцы начнут свою серию 24 апреля, а казанцы и магнитогорцы стартуют днем позже.

