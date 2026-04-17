11:44, 17 апреля 2026

В Литве стали подписывать деревья и бордюры на литовском языке

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Власти Вильнюса начали подписывать деревья, бордюры и мусорные ведра на литовском языке, чтобы замотивировать людей учить язык. Об этом заявил мэр города Валдас Бенкунскас на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Все мы знаем простой трюк — если хочешь выучить новый язык, нужно приклеить стикеры с названиями предметов, которые есть у тебя дома. Мы подумали, что этот метод может работать не только дома, но и в масштабах всего города», — написал чиновник.

По его словам, подобные «стикеры» являются приглашением для жителей города начать учить литовский язык.

Ранее стало известно, что суд в Латвии пересмотрел использование языков нацменьшинств, в том числе русского, в сообщениях Латвийского общественного СМИ (LSM).

    Последние новости

    В Госдуме раскрыли детали решения об ударах по местам производства дронов в Европе

    Появились подробности о поисках признанной жертвой удара ВСУ по российскому городу девочки

    Популярного рэпера арестовали по подозрению в убийстве

    42-летняя Валерия Гай Германика вышла в свет с обнаженной грудью

    Сирия захотела стать хабом для поставок украинских товаров

    Маск предложил раздать людям деньги

    Роль Трампа в поражении Орбана на выборах оценили

    Желание Европы отдалиться от Трампа объяснили

    «Хезболла» пригрозила Израилю «руками на спусковом крючке»

    В НХЛ сыграло рекордное за последние 25 лет число россиян

    Все новости
