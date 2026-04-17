В Литве стали подписывать деревья и бордюры на литовском языке

Бенкунскас: Власти Вильнюса начали подписывать на литовском деревья и бордюры

Власти Вильнюса начали подписывать деревья, бордюры и мусорные ведра на литовском языке, чтобы замотивировать людей учить язык. Об этом заявил мэр города Валдас Бенкунскас на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Все мы знаем простой трюк — если хочешь выучить новый язык, нужно приклеить стикеры с названиями предметов, которые есть у тебя дома. Мы подумали, что этот метод может работать не только дома, но и в масштабах всего города», — написал чиновник.

По его словам, подобные «стикеры» являются приглашением для жителей города начать учить литовский язык.

