В нехватке рабочих рук в России обвинили зумеров

Кузьмина: Зумеров в РФ устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой

Дефицит кадров в России частично связан с нежеланием зумеров стабильной занятости. Обвинила поколение Z в нехватке рабочих рук в стране заместитель председателя ФНПР, ректор Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина, ее цитирует ТАСС.

«Зумеры, которые должны заместить выбытие работников старших возрастов, вообще не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без оформления», — посетовала Кузьмина.

Как пояснила «Ленте.ру» директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова, представители поколения Z все меньше верят в классическую линейную карьеру и не готовы от чего-то отказываться ради нее. Жертвовать личной жизнью, учебой или увлечениями ради карьеры молодежь не готова, говорит эксперт. Каждый пятый из них считает баланс личного и рабочего главным критерием при выборе вида занятости.

