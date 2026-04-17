В России призвали прислушаться к Милонову

Историк видеоигр Кузьменко оценил идею ограничить траты детей на лутбоксы

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT рассказал, что направил в РКН предложение ограничить траты детей на лутбоксы — виртуальные коробки со случайными внутриигровыми предметами. Одним из вариантов решения ситуации он назвал внедрение особых «геймерских карт» для подростков или установление родительского контроля во избежание слишком крупных трат детьми с карточек родителей.

Данную инициативу в эфире Радио «Комсомольская правда» оценил независимый эксперт и историк видеоигр Александр Кузьменко, который подчеркнул, что депутат Милонов сам является активным геймером, поэтому к его словам надо прислушаться.

«Инициатива исходит от геймера для геймеров, к ней уже стоит как минимум прислушиваться. (...) Дело в том, что дети современные не очень-то владеют финансовой грамотностью. И зачастую родители, которые тоже иногда не очень хорошо владеют финансовой грамотностью, разрешают использовать карточку мамы, а потом мама с ужасом замечает, что с карточки пропадают даже не тысячи, а десятки или даже сотни тысяч рублей. Поэтому введение какой-то карточки для геймеров — это, может быть, излишняя бюрократизация, но и просто выделение ребенку условных 500-1000 рублей в месяц, что, в общем-то, неплохо. Тем более что очень многие банковские системы предлагают действительно ввести детские карточки», — высказался он.

Так, специалист рекомендует ввести карточку с ограниченным бюджетом для этих целей — условными 100 рублями. Это поможет ребенку принимать решение о том, как использовать свои деньги, — купить мороженое или потратить их на лутбоксы. Выбрав второй вариант и проиграв, он научится понимать, как работает система неконтролируемого выигрыша.

Кроме того, Кузьменко рекомендует проводить родителям беседы на данную тему, а также быть осмотрительными и не давать детям данные своих банковских карт, чтобы потом для них не было сюрпризом исчезновение крупных сумм.

Ранее сообщалось, что мошенники используют популярную игру Roblox, чтобы обманывать детей и подростков. Отмечалось, что злоумышленники устанавливают контакт с ребенком, предлагая ему купить игровую валюту или редкую экипировку, после чего запугивают его и выманивают деньги.