В российском регионе обнаружили массовое захоронение людей

В Ленобласти нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных граждан

В Шумском сельском поселении Ленинградской области поисковые отряды нашли массовое захоронение мирных граждан, с которыми расправились фашисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет «78.ru».

Речь, как сообщается, идет о жителях совхоза «Красный Октябрь» Мгинского района. Среди найденных оказались в том числе останки детей в возрасте 5-13 лет, а также молодых женщин.

Уточняется, что войска противника оккупировали данный район в начале декабря 1941 года, но уже через месяц были отброшены солдатами Красной армии. Несмотря на короткий срок пребывания фашистов в этом районе, они успели совершить множество расправ над местными жителями.

«В совхозе "Красный Октябрь" немцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, закрыли их наглухо в деревянном доме и подожгли», — сказано в документе, полученном поисковыми отрядами. Жертвами тогда стали 16 человек.

