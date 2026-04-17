Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 17 апреля 2026

В российском регионе обнаружили массовое захоронение людей

В Ленобласти нашли массовое захоронение убитых фашистами мирных граждан
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Шумском сельском поселении Ленинградской области поисковые отряды нашли массовое захоронение мирных граждан, с которыми расправились фашисты в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет «78.ru».

Речь, как сообщается, идет о жителях совхоза «Красный Октябрь» Мгинского района. Среди найденных оказались в том числе останки детей в возрасте 5-13 лет, а также молодых женщин.

Уточняется, что войска противника оккупировали данный район в начале декабря 1941 года, но уже через месяц были отброшены солдатами Красной армии. Несмотря на короткий срок пребывания фашистов в этом районе, они успели совершить множество расправ над местными жителями.

«В совхозе "Красный Октябрь" немцы насильно вывели группу жителей с малолетними детьми, закрыли их наглухо в деревянном доме и подожгли», — сказано в документе, полученном поисковыми отрядами. Жертвами тогда стали 16 человек.

Ранее в Крыму взорвали 100-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Уничтожать ее пришлось на месте из-за невозможности транспортировки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok