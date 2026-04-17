03:32, 17 апреля 2026

Воспитательница детского сада случайно задушила ребенка одеялом

В детсаду Великобритании воспитательница случайно задушила 14-месячного ребенка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

В детском саду Великобритании погиб 14-месячный ребенок из-за халатности молодой воспитательницы, которая уложила его спать и накрыла голову одеялом. Об этом сообщает 16 апреля Би-би-си.

Трагедия случилась еще в декабре 2022 года в детском саду города Дадли. На тот момент 20-летняя воспитательница укладывая спать малыша, плотно завернула его в спальный мешок и накрыла голову одеялом.

Ребенок физически лишился возможности свободно дышать и погиб. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, после чего девушке пришлось признать свою вину в непредумышленном убийстве и предстать перед судом.

В суде отметили, что сон в таком положении создавал серьезный риск для малыша, а поведение воспитательницы назвали вопиющей неосторожностью.

Директор детского сада также не стала отрицать своей вины в нарушении требований охраны труда и техники безопасности.

Суд продолжает слушание дела.

Ранее сообщалось о смерти двухмесячного ребенка в Кстовской Центральной районной больнице (ЦРБ).

