Воспитательница детского сада случайно задушила ребенка одеялом

В детском саду Великобритании погиб 14-месячный ребенок из-за халатности молодой воспитательницы, которая уложила его спать и накрыла голову одеялом. Об этом сообщает 16 апреля Би-би-си.
Трагедия случилась еще в декабре 2022 года в детском саду города Дадли. На тот момент 20-летняя воспитательница укладывая спать малыша, плотно завернула его в спальный мешок и накрыла голову одеялом.
Ребенок физически лишился возможности свободно дышать и погиб. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, после чего девушке пришлось признать свою вину в непредумышленном убийстве и предстать перед судом.
В суде отметили, что сон в таком положении создавал серьезный риск для малыша, а поведение воспитательницы назвали вопиющей неосторожностью.
Директор детского сада также не стала отрицать своей вины в нарушении требований охраны труда и техники безопасности.
Суд продолжает слушание дела.
