ВСУ атаковали многоквартирный дом в регионе России

Гладков: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Многоквартирный дом в Шебекино атакован вражеским дроном», — написал Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атаки загорелся балкон одной из квартир. Пожар уже ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотником по автобусу в селе Никольское в приграничье. Водитель успел спастись в последний момент.