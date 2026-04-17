ВСУ атаковали многоквартирный дом в регионе России

15:05, 17 апреля 2026Россия

Гладков: ВСУ атаковали многоквартирный дом в Шебекино
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Многоквартирный дом в Шебекино атакован вражеским дроном», — написал Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атаки загорелся балкон одной из квартир. Пожар уже ликвидировали.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотником по автобусу в селе Никольское в приграничье. Водитель успел спастись в последний момент.

