Россия
08:44, 17 апреля 2026

ВСУ ударили по автобусу в регионе России

Елена Торубарова
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по автобусу в селе Никольское Белгородской области, водитель успел спастись в последний момент. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Деталей о состоянии водителя не приводится. Транспортное средство было полностью уничтожено огнем.

ВСУ совершили еще несколько атак в регионе России. В частности, дроном был атакован коммерческий объект в Шебекино.

Кроме того, в селе Мелихово при сбитии беспилотника ВСУ женщина получила минно-взрывную травму и баротравму. Ее госпитализировали.

Еще один житель пострадал от атак ВСУ в селе Архангельское. В результате обстрела его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него диагностировали минно-взрывную травму, ранения грудной клетки и живота, а также перелом ребра.

Ранее сообщалось, что в ночь с 16 на 17 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 62 украинских беспилотника. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

