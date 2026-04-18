19:53, 18 апреля 2026

Дуров назвал школы, банки, браки, страны и реальность обманом
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский миллиардер Павел Дуров усомнился в реальности, перечислив вещи, которые кажутся ему обманом. Основатель мессенджера Telegram оставил свой комментарий в социальной сети X.

«Фармацевтика. Пищевая промышленность. Школы. Банковская система. Брак. Налогообложение. Роскошь. "Независимые" СМИ. "Неправительственные" организации. Города. Страны. Реальность сама по себе», — написал Дуров в ответ на просьбу пользователя DearS_o_n назвать самый большой обман, воспринимающийся как норма.

Один из пользователей попросил объяснить миллиардера, почему он включил в список брак. В ответ предприниматель назвал его «эксклюзивным пожизненным контрактом с самоубийственно дорогой оговоркой о расторжении и без гарантированных услуг или результатов», добавив, что брак сопровождается высокими эмоциональными издержками и неминуемым вмешательством третьих сил.

Ранее Дуров отказался считать себя олигархом. Он заявил, что те, кто так его называет, не понимают значения этого слова. Предприниматель заверил, что добился успеха, не сотрудничая с властями каких-либо государств.

    Последние новости

    Раскрыта личность стрелка в Киеве

    Соседка киевского стрелка назвала его интеллигентным дядькой

    В Киеве начались перебои со светом

    Две страны запретили перелет премьера Словакии на парад Победы в Россию

    Спасательный жилет с «Титаника» продали за 54 миллиона рублей

    У российского дачника отняли землю по неожиданной причине

    Папа Римский обратился с просьбой из-за Трампа

    Дуров усомнился в реальности базовых вещей

    В Грузии освистали гимн России

    Захарова рассказала о планах Запада забрать российскую нефть

    Все новости
