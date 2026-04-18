Экономика
05:50, 18 апреля 2026Экономика

Евросоюзу предсказали истерику из-за решения США по российской нефти

Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что большее число стран понимают значение российских энергоресурсов для мировой экономики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дмитриев подчеркнул, что даже США осознают важность российских нефти и газа для глобального рынка. По его мнению, ослабление санкций «вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии».

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В ведомстве подчеркнули, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля.

