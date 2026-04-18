Иран приоткрыл воздушное пространство

10:46, 18 апреля 2026

Иран впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство
Иван Потапов
Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран впервые с 28 февраля частично открыл воздушное пространство для гражданской авиации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«В восточной части воздушного пространства Ирана возобновлена работа в обычном режиме, западная часть остается закрытой», — сказал собеседник.

По его словам, для полета необходимо выполнить несколько условий, в частности, за пять минут до вхождения в воздушное пространство Ирана необходимо провести идентификацию самолета, а за пять минут до выхода из него — связаться с диспетчерами соседней страны.

Источник добавил, что указанные правила действуют в течении недели (до утра 25 апреля).

Ранее председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф назвал заявления президента США Дональда Трампа о переговорах с Тегераном ложью и уточнил, что Ормузский пролив остается закрытым.

По данным газеты The Wall Street Journal, новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане, однако официально дата еще не назначена.

