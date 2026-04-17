21:59, 17 апреля 2026Россия

Из-за атаки БПЛА четыре здания Пулковской обсерватории получили повреждения

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Четыре здания Главной (Пулковской) астрономической обсерватории Российской академии наук в Санкт-Петербурге получили повреждения в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в беседе с ТАСС сообщила заместитель директора по организационным вопросам учреждения Татьяна Борисевич.

«Повреждены в некоторых зданиях двери, много пострадало окон. В общей сложности пострадало четыре наших объекта», — рассказала Борисевич. Кроме того, по ее словам, ударной волной была задета котельная. Она подчеркнула, что сейчас сотрудники обсерватории пытаются устранить ущерб своими силами. Кроме того, по ее словам, глава администрации Московского района обещал оказать поддержку в восстановлении.

Ранее стало известно, что более 240 беспилотников Вооруженных сил Украины сбили над Ленобластью с начала 2026 года.

