Макрон потребовал наказать виновных в гибели миротворца в Ливане

Макрон потребовал наказать виновных в гибели французского миротворца в Ливане

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал привлечь к ответственности виновных в гибели французского миротворца из состава временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL). Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Старший сержант Флориан Монторио из 17-го десантно-инженерного полка, базирующегося в Монтобане, погиб сегодня утром на юге Ливана в результате нападения на силы UNIFIL», — написал Макрон. Еще трое военных получили ранения и впоследствии были эвакуированы.

По словам французского президента, все указывает на то, что ответственность за это нападение несет «Хезболла».

Ранее патруль Временных сил ООН (UNIFIL) подвергся нападению на юге Ливана, в результате чего один миротворец получил несовместимые с жизнью ранения, еще трое пострадали. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гандурия, где патруль проводил работы по разминированию и восстановлению связи между позициями миссии. По патрулю открыли огонь неизвестные люди.

