Макрон потребовал наказать виновных в гибели миротворца в Ливане

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 18 апреля 2026

Макрон потребовал наказать виновных в гибели французского миротворца в Ливане
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал привлечь к ответственности виновных в гибели французского миротворца из состава временных сил ООН на юге Ливана (UNIFIL). Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Старший сержант Флориан Монторио из 17-го десантно-инженерного полка, базирующегося в Монтобане, погиб сегодня утром на юге Ливана в результате нападения на силы UNIFIL», — написал Макрон. Еще трое военных получили ранения и впоследствии были эвакуированы.

По словам французского президента, все указывает на то, что ответственность за это нападение несет «Хезболла».

Ранее патруль Временных сил ООН (UNIFIL) подвергся нападению на юге Ливана, в результате чего один миротворец получил несовместимые с жизнью ранения, еще трое пострадали. Инцидент произошел в районе населенного пункта Гандурия, где патруль проводил работы по разминированию и восстановлению связи между позициями миссии. По патрулю открыли огонь неизвестные люди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok