На Украине заявили о массовом попадании наркоманов в ВСУ

Военный омбудсмен Решетилова заявила, что наркоманы массово попадают в ВСУ

Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что наркозависимые люди массово попадают в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за фальшивых заключений медкомиссий об их пригодности к службе. Ее слова приводит «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В интервью украинской журналистке Ирине Сампан Решетилова сообщила, что в ВСУ массово оказываются наркозависимые или люди, находящиеся на заместительной поддерживающей терапии.

«В какой-то момент они попали в войска или с выводом военно-врачебной комиссии "пригодны", или "ограниченно пригодны". Мы сначала обнаружили их в одной воинской части, а потом поняли, что это проблема не только одной воинской части, а они действительно массово находятся в войсках», — сообщила она.

Ранее командование ВСУ опровергло отправку на фронт наркоманов и аутистов. До этого в сети появилось видео, на котором мужчина, представившийся военнослужащим ВСУ, жалуется на поступившее подкрепление.