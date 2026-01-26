Реклама

09:37, 26 января 2026

В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

Командование ВСУ опровергло отправку на фронт наркоманов и аутистов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опровергло отправку на фронт наркоманов и аутистов, о чем ранее заявлял один из бойцов украинской армии. Соответствующее сообщение в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовало Оперативное командование ВСУ «Юг».

Представители армии страны признали, что сообщивший о проблеме человек действительно является военнослужащим, подразделение которого сражается в Запорожской области. Однако заявления военного объяснили «тяжелым моральным состоянием», которое вызвано длительным пребыванием на передовой.

Как заявили представители командования, у новобранцев не было обнаружено соответствующих диагнозов. Кроме того, утверждается, что территориальные центры комплектования проводят мобилизацию в соответствии с законодательством, а призыву подлежат лишь мужчины, не имеющие права на отсрочку.

Ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, представившийся военнослужащим ВСУ, жалуется на поступившее подкрепление. По его словам, из 20 новобранцев 11 — системных наркоманов, еще 4 — аутисты, а остальные — мужчины возрастом под 60 лет.

