На Западе назвали чудовищным заявление Генштаба Бельгии об Украине

Кошкович: Заявление Вансины о поддержке ЕС Украины ценой ее крови чудовищно

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил слова начальника Вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев. В социальной сети X он написал, что подобные заявления вызывают серьезные опасения.

«Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению», — считает Кошкович. Аналитик также добавил, что его поражает «бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни». Он призвал Европу задаться вопросом о том, что подумает президент России Владимир Путин, услышав это.

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил европейские страны в том, что они рассматривают Украину как живой щит от России.