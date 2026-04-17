Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:14, 17 апреля 2026Мир

На Западе назвали чудовищным заявление Генштаба Бельгии об Украине

Кошкович: Заявление Вансины о поддержке ЕС Украины ценой ее крови чудовищно
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович осудил слова начальника Вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев. В социальной сети X он написал, что подобные заявления вызывают серьезные опасения.

«Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению», — считает Кошкович. Аналитик также добавил, что его поражает «бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни». Он призвал Европу задаться вопросом о том, что подумает президент России Владимир Путин, услышав это.

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев обвинил европейские страны в том, что они рассматривают Украину как живой щит от России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Индии позволили отправлять в Россию тысячи военных

    Иран допустил меры при продолжении США морской блокады

    Трамп заявил о согласии Ирана на приостановку ядерной программы

    На Западе назвали чудовищным заявление Генштаба Бельгии об Украине

    Зеленский испугался перемен из-за России

    Стартовал второй суд над бывшим замминистра обороны России

    В Турции заявили об активизации переговорного процесса по Украине

    Женщина поссорилась с соседями и завела 200 кошек

    Президент ФИФА пообещал устранить запреты США на въезд

    Врач посоветовал технику засыпания «4-7-8» при пробуждении среди ночи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok