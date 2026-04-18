Отвергнутый матерью слоненок нашел первого друга

В США слоненок, отвергнутый матерью, нашел взрослого друга

В Смитсоновском зоопарке, США, детеныш индийского слона Линь Мэй нашла первого друга. Об этом пишет The Washingtonian.

Линь Мэй стала первым слоненком, родившимся в зоопарке за последние 25 лет. Она появилась на свет 2 февраля. Однако вскоре родная мать Нхи Лин отказалась от нее — подобное нередко случается у слонов.

Об отвергнутом детеныше стали заботиться сотрудники зоопарка. Им приходится круглосуточно следить за Линь Мэй и каждые два часа кормить ее из большой детской бутылочки заменителем слоновьего молока. «Это одна из самых изнурительных работ, которые мне когда-либо приходилось делать», — признался главный куратор слонов в зоопарке Робби Кларк.

По словам Кларка, Линь Мэнь уже проявляет свой характер. «Она неугомонная. Дерзкая. Игривая. Она очень любит купаться», — описал ее он. Хоть слоненку не удается наладить отношения с матерью, она подружилась с другой слонихой — 52-летней Сварной. У Сварны никогда не было детенышей, однако она умеет с ними обращаться: она одновременно заботится о Линь Мэнь и призывает ее к самостоятельности.

Кларк также заметил, что слоненок очень громко шумит. Когда Линь Мэнь хочет привлечь к себе внимание, она начинает реветь и топать. 22 апреля ее впервые покажут посетителям зоопарка.

