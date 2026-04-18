Папа Римский обратился с просьбой из-за Трампа

Папа Римский Лев XIV попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу

Папа Римский Лев XIV попросил не интерпретировать его речи как ответ президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

Понтифик пояснил, что «политическая ситуация», вызванная комментариями главы Белого дома, привела к «некоторым неточным интерпретациям» его речей во время 11-дневной поездки в Африку.

«Существовала определенная трактовка [визита], которая не была верной во всех аспектах, но это было связано с политической ситуацией, сложившейся после того, как президент США сделал несколько заявлений в мой адрес (...). Речь, которую я произнес (...) пару дней назад, была подготовлена две недели назад, задолго до того, как президент высказался обо мне. И все же, как оказалось, на меня смотрели так, будто я снова пытаюсь спорить с президентом, а это совсем не в моих интересах», — отметил он.

13 апреля Папа Римский Лев XIV заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.