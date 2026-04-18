Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 18 апреля 2026Мир

Папа Римский обратился с просьбой из-за Трампа

Папа Римский Лев XIV попросил не интерпретировать его речи как ответ Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Папа Римский Лев XIV попросил не интерпретировать его речи как ответ президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN.

Понтифик пояснил, что «политическая ситуация», вызванная комментариями главы Белого дома, привела к «некоторым неточным интерпретациям» его речей во время 11-дневной поездки в Африку.

«Существовала определенная трактовка [визита], которая не была верной во всех аспектах, но это было связано с политической ситуацией, сложившейся после того, как президент США сделал несколько заявлений в мой адрес (...). Речь, которую я произнес (...) пару дней назад, была подготовлена две недели назад, задолго до того, как президент высказался обо мне. И все же, как оказалось, на меня смотрели так, будто я снова пытаюсь спорить с президентом, а это совсем не в моих интересах», — отметил он.

13 апреля Папа Римский Лев XIV заявил, что будет и дальше открыто выступать против войн, стремясь содействовать миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами в поисках справедливых решений проблем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok