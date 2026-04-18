Пенсионерам назвали способы увеличить выплаты

Депутат Свищев: Пенсионеры имеют право на перерасчет выплат за отдельные периоды

Многие россияне, отработавшие 35–40 лет, получают небольшую пенсию из-за того, что из стажа исключили отдельные периоды, заявил депутат Государственной Думы от ЛДПР Дмитрий Свищев. В беседе с «Лентой.ру» он разъяснил пенсионерам, как в 2026 году увеличить выплаты за счет длительного стажа и исправить возможные ошибки Социального фонда.

Из стажа, по словам депутата, чаще всего выпадают работа в 1990-е годы, служба в армии, уход за детьми до полутора лет, уход за инвалидами или пожилыми людьми старше 80 лет, а также работа по договорам, которые не учли при назначении пенсии.

«С 1 января 2026 года в стаж засчитываются периоды ухода за всеми детьми без ограничений. Раньше лимит составлял шесть лет (максимум за четверых детей). Теперь матери с пятью и более детьми имеют право на перерасчет», — добавил парламентарий.

По словам Свищева, это серьезное изменение, о котором мало кто знает: женщины с тремя, четырьмя, пятью детьми могут получить прибавку, но для этого нужно подать заявление — фонд сам перерасчет не сделает.

В 2025–2026 годах, отмечает депутат, уже есть примеры успешных перерасчетов. ПО его словам, суды регулярно встают на сторону пенсионеров — все сомнения трактуются в пользу человека. Даже опечатки в трудовой признаются виной работодателя, а не пенсионера.

Парламентарий объяснил, что для перерасчета нужно проверить стаж онлайн в личном кабинете на «Госуслугах» или сайте Социального фонда, заказать выписку из лицевого счета. Затем сверить данные с трудовой книжкой, военным билетом, свидетельствами о рождении детей. Если найдены расхождения, подается заявление в Социальный фонд лично, через МФЦ или «Госуслуги» с копиями подтверждающих документов. При отказе следует обращаться в суд — госпошлина для пенсионеров не взимается.

Нестраховые периоды (армия, уход за детьми, за инвалидами) засчитываются в стаж. За советский стаж положена валоризация: плюс десять процентов к пенсионному капиталу и плюс один процент за каждый год работы до 1991 года Дмитрий Свищев депутат Государственной Думы от ЛДПР

Он добавил, что пенсионные баллы за детей составляют за первого 1,8 балла в год, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — по 5,4. Работающие пенсионеры имеют право на ежегодный перерасчет с 1 августа, но для учета нестраховых периодов требуется отдельное заявление. Важно, что срок исковой давности не применяется, то есть можно требовать перерасчета за весь период недополучения, обратил внимание депутат.

Вместе с тем Свищев предупредил о мошенниках, которые звонят пенсионерам и обещают вернуть миллионы за предоплату. Все процедуры перерасчета проводятся бесплатно через Социальный фонд, МФЦ или «Госуслуги», услуги посредников не требуются. Перерасчет позволяет увеличить пенсию на тысячи рублей, закон в этом вопросе на стороне пенсионера, заключил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что многие россияне могут получить свои пенсионные накопления не в виде ежемесячной прибавки, а сразу одной суммой до 440 тысяч рублей. Парламентарий разъяснил, что в 2026 году право на единовременную выплату имеют граждане, у которых размер накопительной пенсии в пересчете на месяц не превышает 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера — 1 628 рублей 80 копеек.

