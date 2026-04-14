В Госдуме раскрыли порядок получения пенсии в 440 тысяч одной суммой

Депутат Панеш раскрыл, кто может получить пенсию в 440 тысяч одной суммой

Многие россияне даже не подозревают, что могут получить свои пенсионные накопления не в виде ежемесячной прибавки, а сразу одной суммой до 440 тысяч рублей, рассказал «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»).

Парламентарий разъяснил, что в 2026 году право на единовременную выплату имеют граждане, у которых размер накопительной пенсии в пересчете на месяц не превышает 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера — 1 628 рублей 80 копеек. Если расчетная ежемесячная выплата оказывается меньше этого порога, все накопления можно забрать разом, добавил он. В денежном выражении это означает, что при сумме накоплений до 439 776 рублей гражданин имеете право на единовременную выплату, объяснил Панеш.

«В первую очередь право на это имеют мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, которые не приобрели право на страховую пенсию по старости — например, не набрали необходимого стажа или пенсионных баллов. Также это граждане, у которых размер накопительной пенсии оказался менее 10 процентов от прожиточного минимума пенсионера, установленного на 2026 год в размере 16 288 рублей», — пояснил депутат.

Он добавил, что единовременную выплату также могут получить инвалиды и лица, потерявшие кормильца, имеющие пенсионные накопления. Важно понимать, продолжил депутат, что пенсионные накопления формировались у граждан, которые официально работали с 2002 по 2013 год включительно, когда работодатели перечисляли на индивидуальные счета сотрудников по 6 процентов от зарплаты. С 2014 года эти отчисления были «заморожены» и направляются только на страховую часть пенсии, дополнил Панеш.

В 2026 году прожиточный минимум пенсионера составляет 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты накопительной пенсии (так называемый «период дожития») — 270 месяцев.

«Максимальная сумма накоплений, при которой возможна единовременная выплата, рассчитывается по простой формуле: прожиточный минимум пенсионера умножается на 10 процентов, а затем на 270 месяцев. Получается: 16 288 рублей × 0,1 × 270 = 439 776 рублей. Таким образом, если ваши пенсионные накопления не превышают эту сумму, вы можете получить их одной выплатой. Если превышают — будет назначена ежемесячная пожизненная прибавка к страховой пенсии», — объяснил депутат.

Также он отметил, что если пенсионные накопления сформированы не только за счет страховых взносов работодателя, но и за счет средств материнского капитала или государственного софинансирования, ситуация меняется. В этом случае можно подать два заявления: на пожизненную выплату по основным накоплениям и на срочную выплату (на 10 лет) по средствам софинансирования и материнского капитала.

«Узнать размер своих пенсионных накоплений можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета через портал "Госуслуги" или в клиентской службе СФР. Если вы не подадите заявление, накопления продолжат лежать на счете и будут выплачены в виде ежемесячной прибавки к пенсии, которая может оказаться очень небольшой», — предупредил Панеш.

