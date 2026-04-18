01:05, 18 апреля 2026

В России предупредили о штрафе и аресте за отказ разблокировать телефон

Марина Совина (ночной редактор)

Отказ предоставить доступ к мобильному телефону или другому устройству по требованию пограничника при въезде в Россию может стать основанием для административного ареста на срок до 15 суток. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства министерства труда Таджикистана в РФ со ссылкой на ФСБ.

«Пограничная служба ФСБ России официально подтвердила право сотрудников осуществлять осмотр личных телефонов, ноутбуков и иных электронных устройств при пересечении государственной границы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что такие меры вводятся для борьбы с экстремизмом и контрабандой. Право проверять вещи прибывающих в Россию граждан закреплено за сотрудниками ФСБ России законом «О Государственной границе Российской Федерации».

При этом отказ разблокировать устройство и передать его для проверки может быть расценен как неповиновение законному требованию должностного лица. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за это предусмотрен штраф до семи тысяч рублей либо административный арест.

В октябре прошлого года пограничники не пустили в Россию жителя Таджикистана из-за найденного у него в телефоне видео о теракте в «Крокус Сити Холле» с оправданием действий террористов. Помимо этого, в смартфоне иностранного гражданина нашли критику миграционной политики России, оправдание действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) и недостоверные сведения о Российской армии.

