Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану при провале переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что при провале переговоров с Ираном Вашингтон может возобновить боевые действия против исламской республики. Его слова приводит ТАСС.

Трамп допустил, что может не продлить прекращение огня. «Действует блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать бомбардировки», — отметил он.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане. Однако официально дата еще не назначена написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

До этого Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного мирного соглашения.