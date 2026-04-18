Трамп раскрыл состав делегации США на переговорах с Ираном

Трамп: В переговорах с Ираном примут участие Кушнер, Уиткофф и, возможно, Вэнс

Лидер США Дональд Трамп раскрыл состав переговорной группы по Ирану. По словам президента, в нее войдут его зять Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом Трамп сообщил в ходе беседы с ABC.

«Стив и Джаред отправятся, и, возможно, Джей Ди», — сказал Трамп. Он пояснил, что пока не обсуждал этот вопрос со своим вице-президентом. Кроме того, в интервью американский лидер подчеркнул, что переговоры точно состоятся в Исламабаде, так как ему неинтересно ехать в страны, «которые не помогали».

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писала, что новый раунд переговоров может состояться уже 20 апреля.