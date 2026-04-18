15:34, 18 апреля 2026

Тревел-блогер описал дороги в Мексике фразой «в России за такое точно бы остановили»

Алина Черненко

Фото: Habanero Pixel / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Александр побывал в Мексике и назвал самые странные вещи, которые ему встречались на местных дорогах. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

В частности, автор публикации удивился, что люди в этой стране Латинской Америки часто ездят в кузове пикапов. Причем они делают это целыми компаниями. «Кто-то сидит, кто-то стоит, кто-то держится за борта. И все это происходит на скорости. Первое время я напрягался, глядя на такие сцены. Сейчас уже воспринимаю это как часть местной реальности. Хотя внутри все равно иногда возникает мысль: в России за такое точно бы остановили», — такими фразами описал увиденное соотечественник.

Он также обратил внимание на животных, которые часто выходят на проезжую часть. По словам Александра, машины начинают перед ними притормаживать, аккуратно объезжать, но никто не сигналит и не нервничает.

Еще одна поразившая россиянина особенность мексиканских дорог — лежачие полицейские, которые «появляются из ниоткуда». «Иногда эти "топес" такие высокие, что кажется, будто ты пытаешься переехать небольшой бордюр. И самое интересное — их могут ставить вообще без предупреждения», — пояснил он.

Кроме того, путешественник назвал мексиканские дороги выставкой инженерной фантазии. Он пояснил, что там можно увидеть все: пикап, загруженный так, что груз торчит во все стороны, старую машину, перевязанную веревками, или грузовик, который «держится на честном слове». Один раз россиянин ехал за автомобилем, у которого капот был закреплен ремнем.

«И он ехал. Спокойно. Уверенно. И никто вокруг не выглядел удивленным», — выразил недоумение автор.

Ранее этот же тревел-блогер назвал вещи, поражающие мексиканцев в его соотечественниках. Так, для них мысль о минус 30 градусах — это примерно как для россиян представить жизнь на Марсе.

