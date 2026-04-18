Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:10, 18 апреля 2026Россия

У российского дачника отняли землю по неожиданной причине

У пермского дачника отняли землю из-за выросших на ней сорняков
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

У дачника из Пермского края отняли несколько гектаров земли по неожиданной причине. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», на ней выросли сорняки.

Мужчина владел девятью гектарами земли, проходившей по документам как предназначенная для сельскохозяйственной деятельности. Однако в последние три года, как выяснили инспекторы Россельхознадзора, никакой профильной деятельности на участке не велось. Из-за этого он зарос сорняками, кустами и деревьями. После этого ведомство подало на владельца в суд.

Мужчину попросили привести свою землю в порядок, однако тот проигнорировал это, за что дважды был оштрафован. В итоге участок изъяли в пользу государства.

Ранее дачников предупредили о штрафах за борщевик. Если он разрастется на соседние участки, их владельцы имеют право обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности о стрелке в Киеве

    В Европе испугались возможного появления «троянского коня» России

    Соседка киевского стрелка назвала его интеллигентным дядькой

    В Киеве начались перебои со светом

    Две страны запретили перелет премьера Словакии на парад Победы в Россию

    Спасательный жилет с «Титаника» продали за 54 миллиона рублей

    У российского дачника отняли землю по неожиданной причине

    Папа Римский обратился с просьбой из-за Трампа

    Дуров усомнился в реальности базовых вещей

    В Грузии освистали гимн России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok