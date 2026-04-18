У российского дачника отняли землю по неожиданной причине

У пермского дачника отняли землю из-за выросших на ней сорняков

У дачника из Пермского края отняли несколько гектаров земли по неожиданной причине. Как сообщает Telegram-канал «Подъем», на ней выросли сорняки.

Мужчина владел девятью гектарами земли, проходившей по документам как предназначенная для сельскохозяйственной деятельности. Однако в последние три года, как выяснили инспекторы Россельхознадзора, никакой профильной деятельности на участке не велось. Из-за этого он зарос сорняками, кустами и деревьями. После этого ведомство подало на владельца в суд.

Мужчину попросили привести свою землю в порядок, однако тот проигнорировал это, за что дважды был оштрафован. В итоге участок изъяли в пользу государства.

Ранее дачников предупредили о штрафах за борщевик. Если он разрастется на соседние участки, их владельцы имеют право обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор.