Трамп рассказал о способе извлечения иранского урана с ядерных объектов

Трамп: США извлекут иранский уран с ядерных объектов при помощи экскаваторов

США извлекут иранский уран при помощи экскаваторов, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, высокообогащенный уран с ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо будет вывезен в США.

«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. <…> И мы вывезем [ядерные материалы] в США», — рассказал он о способе, при помощи которого вытащат уран.

Ранее Белый дом анонсировал вывоз урана из Ирана в США. Администрация США рассматривает сделку, в рамках которой Вашингтон разблокирует 20 миллиардов долларов замороженных иранских активов в обмен на отказ Тегерана от накопленного обогащенного урана.

