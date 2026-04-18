Трамп рассказал о способе извлечения иранского урана с ядерных объектов

01:52, 18 апреля 2026

Трамп: США извлекут иранский уран с ядерных объектов при помощи экскаваторов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Wu Changwei / Xinhua / Globallookpress.com

США извлекут иранский уран при помощи экскаваторов, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, высокообогащенный уран с ядерных объектов в Исфахане, Натанзе и Фордо будет вывезен в США.

«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. <…> И мы вывезем [ядерные материалы] в США», — рассказал он о способе, при помощи которого вытащат уран.

Ранее Белый дом анонсировал вывоз урана из Ирана в США. Администрация США рассматривает сделку, в рамках которой Вашингтон разблокирует 20 миллиардов долларов замороженных иранских активов в обмен на отказ Тегерана от накопленного обогащенного урана.

