В Европе испугались ударов России из-за помощи Украине

Дизен заявил о возможности ударов России по Европе из-за военной помощи Украине

Россия может ответить ударом по Европе за предоставление Киеву военной помощи. Об этом на своей странице в социальной сети X высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что обычно европейские государства не поставляли вооружение воюющим странам, поскольку в таком случае они становились бы участниками боевых действий.

«Наша (...) элита убедила своих граждан, что спорно говорить о том, что страны Европы участвуют в войне против России только потому, что они предоставляют военную поддержку и территорию для совершения ударов», — написал эксперт. Дизен выразил обеспокоенность по поводу того, что в случае, если Европа продолжит «идти по такому же пути», РФ нанесет ответные удары.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник заявил, что решение о потенциальных ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию уже принято, однако его реализация остается за верховным главнокомандующим.