Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 18 апреля 2026Мир

В Европе испугались ударов России из-за помощи Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Россия может ответить ударом по Европе за предоставление Киеву военной помощи. Об этом на своей странице в социальной сети X высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он отметил, что обычно европейские государства не поставляли вооружение воюющим странам, поскольку в таком случае они становились бы участниками боевых действий.

«Наша (...) элита убедила своих граждан, что спорно говорить о том, что страны Европы участвуют в войне против России только потому, что они предоставляют военную поддержку и территорию для совершения ударов», — написал эксперт. Дизен выразил обеспокоенность по поводу того, что в случае, если Европа продолжит «идти по такому же пути», РФ нанесет ответные удары.

Ранее член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник заявил, что решение о потенциальных ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию уже принято, однако его реализация остается за верховным главнокомандующим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok