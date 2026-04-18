15:38, 18 апреля 2026Силовые структуры

В Ингушетии произошла перестрелка с участием призера Олимпийских игр

Вячеслав Агапов

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В сельском поселении Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка. Об этом сообщает«Интерфакс».

Как сообщают правоохранительные органы республики, в драке и последующей стрельбе участвовали несколько приезжих спортсменов, в том числе серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе. В ходе перестрелки получил ранение местный житель Угурчиев, его доставили в больницу.

По словам источника, вооруженные люди въехали в село на двух автомобилях. У частного дома их уже ждали местные жители. Между ними сразу же вспыхнул конфликт, причиной которого, возможно, стала недавняя ссора в кафе.

Олимпийский призер, участвовавший в перестрелке, не назывался официально. Раненый Угурчиев находится в больнице.

Ранее в Республике Тыва вооруженный мужчина в маске напал на полицейских. Инцидент произошел в Барун-Хемчикском районе у села Бижиктиг-Хая. Неизвестный в самодельной маске на лице, рюкзаком на спине, с проводами на шее и саперной лопатой в руках открыл стрельбу из пистолета по прибывшим сотрудникам полиции.

