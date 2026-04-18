В Турции восхитились одной способностью Лаврова

Модератор Аянлар сообщил, что Лавров может ответить на любой вопрос сразу

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров способен ответить на любой вопрос сразу. Об этом РИА Новости сообщил модератор выступления министра на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

Он рассказал, что некоторые политики и дипломаты заранее спрашивают о вопросах, которые им зададут. «Лавров чрезвычайно хорошо подготовлен и может ответить на любой вопрос сразу же, без подготовки», — заявил Аянлар.

Он также отметил, что глава российского МИД дает столько информации в одном ответе, что сложно уследить за всем сразу, но «он себя очень комфортно чувствует».

Ранее Лавров предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром». Глава МИД также рассказал, что в характере у россиян «есть такое качество, как терпение».