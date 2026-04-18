Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 18 апреля 2026

В Турции восхитились одной способностью Лаврова

Модератор Аянлар сообщил, что Лавров может ответить на любой вопрос сразу
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Umit Bektas / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров способен ответить на любой вопрос сразу. Об этом РИА Новости сообщил модератор выступления министра на Анталийском дипломатическом форуме Алиджан Аянлар.

Он рассказал, что некоторые политики и дипломаты заранее спрашивают о вопросах, которые им зададут. «Лавров чрезвычайно хорошо подготовлен и может ответить на любой вопрос сразу же, без подготовки», — заявил Аянлар.

Он также отметил, что глава российского МИД дает столько информации в одном ответе, что сложно уследить за всем сразу, но «он себя очень комфортно чувствует».

Ранее Лавров предостерег тех, кто называет Россию «бумажным тигром». Глава МИД также рассказал, что в характере у россиян «есть такое качество, как терпение».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok