ВСУ попытались атаковать российский город

Гусев: Над Воронежем сбили несколько БПЛА, поврежден строящийся дом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Воронежу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник. Он отметил, что из-за падения обломков беспилотников повреждения получил строящийся многоквартирный дом.

По предварительным данным, никто не пострадал. В девяти муниципалитетах области по-прежнему сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА четыре здания Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге получили повреждения.