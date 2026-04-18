Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:16, 18 апреля 2026Россия

ВСУ попытались атаковать российский город

Гусев: Над Воронежем сбили несколько БПЛА, поврежден строящийся дом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Воронежу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены, подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал чиновник. Он отметил, что из-за падения обломков беспилотников повреждения получил строящийся многоквартирный дом.

По предварительным данным, никто не пострадал. В девяти муниципалитетах области по-прежнему сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что из-за атаки БПЛА четыре здания Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге получили повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok