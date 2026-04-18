19:42, 18 апреля 2026

Захарова рассказала о планах Запада забрать российскую нефть

Захарова: Запад не оставил идею забрать украинский чернозем и российскую нефть
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Страны Запада не отказались от идеи забрать украинский чернозем и российскую нефть, а также разделить мир в своих интересах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Не желают они отказываться от мысли прибрать к рукам украинский чернозем, российскую нефть, газ, управлять по крайней мере ими, распространить свое влияние на ресурсы Средней Азии, Закавказья и так далее (...). Сейчас они хотят совершить тот самый реванш, который позволит им все-таки в этой самой дележке мира под себя, перекройке ресурсов миров под себя, одержать победу», — указала дипломат.

Ранее Министерство финансов США объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. В Минфине США подчеркнули, что разрешены сделки по «продаже, доставке и разгрузке сырой нефти и продуктов переработки из Российской Федерации», которые были загружены на танкеры до 17 апреля. Новый документ действует до 16 мая.

