67-летнюю Мадонну жестко раскритиковали за выступление на Coachella

67-летнюю Мадонну жестко раскритиковали за выступление на фестивале Coachella

Американскую певицу Мадонну раскритиковали за выступление на музыкальном фестивале Coachella. Комментарии приводит Super.ru в Telegram-канале.

Певица сделала камбэк спустя 20 лет — она не выступала на сцене фестиваля с 2006 года. Для этого 67-летняя артистка надела сапоги и корсет, в которых пела в те годы на «Грэмми».

Пользователи не оценили образ певицы. «Для всего свой образ... это некрасиво», — пишет юзер. «А теперь обязательно петь в трусах?», — поддерживает другой. «Как-то все это дешево», — отмечает третий.

