Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:07, 14 апреля 2026

В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justjared

В сети возмутились появлением 12-летней дочери американской телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст на музыкальном фестивале Coachella в США. Пост опубликован на странице Just Jared в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девочку запечатлели на указанном мероприятии в компании друзей. Она предстала перед камерой в черной футболке с белыми принтом, шортах и массивных ботинках. Также наследница знаменитостей надела чокер с шипами и продемонстрировала окрашенные в голубой цвет волосы.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Серьезно, ей 12 лет, а она на фестивале Coachella! Она же еще ребенок», «Бедная девочка», «12-летняя девочка идет на мероприятие, где люди вдвое-втрое старше нее пьют, употребляют наркотики и занимаются другими неподобающими вещами», «Куда смотрит служба защиты детей?», «К двадцати годам ей ужасно наскучит жизнь», — заявили юзеры.

В свою очередь, в январе Норт Уэст похвасталась необычным пирсингом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok