Адам Кадыров получил новую медаль

18:15, 19 апреля 2026Россия

Адаму Кадырову вручили памятную медаль
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, секретарю республиканского Совбеза Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку "Север" имени А. А. Кадырова». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что награду ему вручили во время празднования 20-й годовщины со дня образования полка «Север».

«Награждается памятной медалью "20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова" секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович», — передает корреспондент агентства.

До этого сын Кадырова получил медаль за вклад в охрану Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Награду ему передал командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев.

